Новые пулеметы РПЛ-20 могут начать поставлять в войска в 2025 году

Новый российский ручной ленточный 5,45-мм пулемет РПЛ-20 планируют начать поставлять в войска в серийных объемах в 2025 году, заявил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. По его словам, новинка пооучила положительные отзывы по результатам испытаний в зоне СВО.

© Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Новейшие ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 и РПЛ-7 созданы для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника.

РПЛ-20 - первый в современной российской практике 5,45-мм ручной пулемет с ленточной системой подачи патронов. В своем нынешнем облике он был представлен на форуме "Армия-2024" и с тех пор прошел войсковую обкатку, включая применение в зоне проведения специальной военной операции. Пулемет доступен в двух конфигурациях - с длиной ствола 590 мм или 415 мм - что позволяет адаптировать оружие под конкретные задачи.

Прицельная дальность составляет до 800 метров, темп стрельбы - до 800 выстрелов в минуту.

Одной из особенностей РПЛ-20 является возможность заряжания пулемета без открывания ствольной коробки - протягиванием ленты. Используются неразъемные патронные ленты, укладываемые в короба на 100 или 200 патронов. Конструкция включает складной регулируемый приклад со щекой и плечевой опорой, а также длинную планку Пикатинни на 46 слотов, позволяющую устанавливать прицелы, целеуказатели и иное дополнительное оборудование. Масса пулемета без патронов - 5,5 кг.

В отличие от ранее применяемого РПК-74М с магазинным питанием и несменным стволом, новая модель обеспечивает значительно большую плотность и продолжительность стрельбы, сохраняя при этом преимущества использования 5,45-мм патрона - низкую отдачу и увеличенный носимый боезапас.

РПЛ-7 - новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточной подачей, разработанный для поражения живой силы и небронированной техники противника. Он также представлен в вариантах с длинным (590 мм) и коротким (415 мм) стволом. Длина оружия - 1100 или 950 мм соответственно. Пулемет рассчитан на боеприпасы 7,62×39 мм, включая обыкновенные и трассирующие. Масса РПЛ-7 без патронов - 5,5 кг, емкость короба - 80 патронов.

РПЛ-7 органично дополняет линейку оружия калибра 7,62×39 и ориентирован в том числе на экспорт в страны, где этот боеприпас остается наиболее распространенным.

Конструкция новых пулеметов позволяет вести огонь как с правого, так и с левого плеча, что расширяет тактические возможности бойца. Прицельная дальность составляет до 800 метров. Оружие комплектуется прибором малошумной стрельбы, сошками, передней рукояткой и может оснащаться различными прицелами и аксессуарами.

Как уже стало понятно, главное практическое отличие между РПЛ-20 и РПЛ-7 - в типе применяемого боеприпаса. РПЛ-20 использует легкий 5,45-мм патрон, что делает его более удобным для длительного ношения и эффективным в маневренных боях, когда пулеметчику приходится часто перемещаться на большие расстояния. В то же время РПЛ-7 под 7,62-мм патрон обеспечивает более мощное поражающее действие, особенно на короткой и средней дистанции, что делает его предпочтительным для боев в плотной застройке, против живой силы за укрытиями или легкой техники. Таким образом, каждый из пулеметов ориентирован на свои условия применения, и они органично дополняют друг друга.