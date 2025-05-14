"Калашников" представил новейшую форму из комплекта "Новатор"

Концерн "Калашников" впервые представил новейшую перспективную форму из комплекта обмундирования "Новатор".

"В части развития экипировки мы не стоим на месте и представляем новую перспективную форму из комплекта обмундирования "Новатор", он прошел большой путь развития. Наша компания активно поставляет боевую одежду, есть обратная связь, хорошие отзывы", - сказал журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников в ходе мероприятия в стрелковом комплексе в подмосковном парке "Патриот".

По его словам, инструкторы и специалисты сервисного управления концерна регулярно выезжают в зону спецоперации для получения обратной связи от потребителей изделий.