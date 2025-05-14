Военный эксперт рассказал, какую тенику ВСУ сложнее всего уничтожить

Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что сложнее всего в зоне СВО уничтожать танки из-за их защиты.

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«У танков сейчас защита мощная, поэтому их сложнее подбить. Танки всегда были оружием наступления, да и оружием обороны. Остальные БТР и другая техника менее защищены», — пояснил Глазунов.

По его словам, в ВС РФ есть противотанковый управляемый ракетный снаряд (ПТУРС), с его помощью военные справляются с танками ВСУ.

Глазунов подчеркнул, что любую технику можно подбить, ведь у всего есть слабые места, даже у беспилотников.

До этого член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Виктор Бищук в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил, что большая партия некачественных пороховых зарядов поступила в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на многочисленные жалобы бойцов, чиновники министерства обороны страны никак не реагируют на эту ситуацию.