Российские войска освободили попавшего в плен бойца в Харьковской области

Российские войска освободили штурмовика 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексея Мурачева, который попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на освобожденного бойца.

«Так получилось, что я маленько заплутал по лесополосе и вышел на их (ВСУ — «Газета.Ru») позиции. Они связали меня скотчем и бросили в окоп», — сказал военный.

Мурачев отметил, что он находился в плену три дня. В это время украинские военные, по словам штурмовика, «немного попинали» его. При этом штурм позиций ВСУ, где находился военный, занял не более двух минут, добавил мужчина.

В апреле губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук сообщил, что двоих военных из региона освободили из украинского плена. Он отметил, что правительство региона окажет помощь освобожденным.