Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Российское дальнобойное оружие ударило по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведений специальной военной операции.

Целями комплексного удара авиации, ракетных войск и беспилотников стала военная инфраструктура противника — склады топлива и вооружения и военные аэродромы. Помимо этого, были атакованы районы сосредоточения живой силы, в том числе места дислокации иностранных наемников, уточнили в Минобороны.

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Также военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».