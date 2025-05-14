Командир сообщил о разрезании обороны ВСУ при освобождении Котляровки

Штурмовая рота российской армии провела операцию с фланга, разделив оборону ВСУ в Котляровке, что позволило освободить населенный пункт.

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины для освобождения Котляровки, передает ТАСС.

Как сообщил командир штурмовой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Лазаренко, бойцы зашли с фланга и сразу оказались в середине деревни.

«В этот раз решили, что зайдем с фланга в деревню, прямо в середину деревни сразу с фланга. <…> Зашли несколькими группами, всего более 10 человек. Мы разрезали их оборону внутри населенного пункта и застали врасплох», – рассказал он.

По словам Лазаренко, маневр позволил российским военным неожиданно атаковать украинские позиции и фактически поделить их оборонительные силы внутри Котляровки на две части. Командир отметил, что такой подход оказался успешным и дал преимущество при штурме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Котляровку в ДНР. Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки для дальнейшего продвижения. Освобождение этого населенного пункта открыло огневой контроль над Новопавловкой.