Польша закупит три разведывательных спутника

Польские военные подписали контракт на закупку трех разведывательных спутников. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Великий день для польской безопасности, для польской армии, для Польши. Великий день с точки зрения независимости. Польша будет независима в получении спутниковых изображений», — подчеркнул он.

По его словам, Варшава сможет самостоятельно получать не только оптические, но и монохроматические снимки. Космические аппараты предоставят изображения независимо от погодных условий.

Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках контракта Польша получит три спутника с дополнительными опциями за 860 млн злотых — более €200 млн.

Как сообщили в пресс-службе польского оборонного ведомства, соглашение касается создания национальных разведывательных возможностей для вооруженных сил страны. Речь идет о получении радиолокационных данных с помощью спутниковых систем, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR).

Спутники будут размещены на гелиосинхронной орбите (SSO), что обеспечит высокое качество изображений. Кроме того, их количество в сочетании с уже имеющимися системами обеспечит низкий интервал возвращения.

До этого Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Его намерены использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи.