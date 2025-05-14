Появилось видео уничтожения ЗРК «Стрела-10» беспилотников ВСУ

Появилось видео уничтожения зенитчиками группировки войск «Центр» беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Кадры опубликовал «Пятый канал».

На видео расчеты ЗРК «Стрела-10» выявляют украинские БПЛА и уничтожают их точными выстрелами.

«Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» ведут непрерывный контроль воздушного пространства, защищая позиции российских войск от вражеских беспилотников, отражая многочисленные попытки ВСУ провести разведку и нанести удары с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.

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