В ВСУ массово жалуются на некачественные боезаряды

Большая партия некачественных пороховых зарядов поступила в Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако Минобороны не реагирует на поступающие жалобы. Об этом заявил член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Виктор Бищук.

По его словам, с этой проблемой столкнулись многие подразделения.

"Это не проблема одного подразделения, а на самом деле в ВСУ поставили большую партию некачественных пороховых зарядов или минометных выстрелов, содержащих эти пороха. Это проблема всех ВСУ", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Несмотря на то, что ранее на Украине уже возникали скандалы вокруг некачественных мин, чиновники Минобороны до сих пор не отреагировали на новый эпизод.

"Военные ВСУ получили некачественные пороха для зарядов к минам. Как мы видим из предыдущего скандала, к сожалению, это уже не в первый раз происходит, лишь огласка заставляет чиновников министерства обороны реагировать на такие ситуации. Пока никаких изменений нет. Мы, как общественный антикоррупционный совет, выясняем детали у поставщика", - добавил Бищук.

Осенью 2024 года на Украине разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин в ВСУ. Военнослужащие пожаловались на некачественные мины калибра 120 мм, произведенные концерном "Укроборонпром". Бракованную продукцию впоследствии начали отзывать с военных складов, но военных обвинили в нарушении условий хранения пороховых зарядов к минам. Позднее стало известно, что из подразделений стали изымать мины калибра 82 мм, проблема коснулась сотен тысяч снарядов. Министр обороны Рустем Умеров признал, что значительная часть боеприпасов, используемых ВСУ, оказывается бракованной. По его словам, около 20% снарядов не срабатывают.

Однако в январе нынешнего года украинские СМИ сообщили, что в армию продолжают поступать бракованные боеприпасы. Как отметила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, ВСУ несут тяжелые потери из-за некачественных боеприпасов и взрывных устройств, военные получают увечья, лишаясь рук и зрения.