Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, но в стране могут быть размещены европейские военные. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, Украина не сможет стать членом НАТО из-за «отсутствия консенсуса по этому вопросу». Также он отметил, что у украинцев «хватает здравомыслия», чтобы признать, что они не смогут вернуть под свой контроль потерянные с 2014 года территории.

«Но мы не можем оставить Украину в одиночестве. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем силы поддержки», - заявил Макрон.

По его словам, Британия, Франция и «некоторые другие союзники» предлагают разместить свои силы «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий. Эти силы могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной, подчеркнул Макрон.

«Мы убеждены, что, хотя США сегодня колеблются в вопросе прекращения огня, именно это поможет <…> начать переговоры, которые позволят решить территориальные вопросы», - добавил президент Франции.

В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали «коалицию желающих», в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.

По данным Politico, первоначально Британия и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогли бы охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточились бы на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

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Позже газета The Times ознакомилась с содержанием бесед министров обороны и военачальников Европы, когда те обсуждали планы «коалиции желающих». Они заявили, что Европе будет тяжело собрать даже 25 тысяч солдат для такой миссии. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.