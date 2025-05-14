В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики с территории Армении.
"13 мая с 20:45 до 21:30 (с 19:45 до 20:30 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горисском и Чямбярякском направлениях, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана приняли "адекватные ответные меры" на указанных направлениях.