ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении

Российские дроны уничтожили танк Leopard в районе Степановки на донецком направлении. Кадры с атакой «от первого лица» опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно попадание дронов в танк и его возгорание. Ведомство уточнило, что вражеский танк атаковали с помощью расчетов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

До этого «Ростех» сообщал, что управляемая ракета российского противотанкового комплекса «Корнет» может пробить насквозь любую западную бронетехнику, имеющуюся в распоряжении Вооруженных сил Украины. В госкорпорации отметили, что для этого достаточно одного попадания. При этом технику не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита.

В «Ростехе» привели в качестве примера случай с попаданием в американский Abrams. Тогда танк был пробит через броню и двигатель «без каких-либо препятствий».