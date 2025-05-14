Бойцы ВС России зачистили около 5 квадратных км у Колодезей в ДНР

Бойцы армии России зачистили от украинских военных около 5 кв. км у населённого пункта Колодези ДНР на Краснолиманском направлении.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на военного эксперта Андрея Марочко.

Он высоко оценил работу российских артиллеристов и операторов БПЛА.

«Наши пехотные подразделения заняли новые рубежи и расширили зону контроля», — добавил он.

Ранее Марочко заявил, что российские войска зашли в населённый пункт Редкодуб в ДНР и закрепляются в его восточной части.