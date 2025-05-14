Раскрыты планы ВСУ в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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"Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр", — говорится в сообщении.

Однако говорить о боях за Сумы сейчас преждевременно, на данный момент силы противника сосредоточены в Юнаковке. До этого сообщалось, что ВСУ продолжают нести серьезные потери в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Водолага на севере Сумской области, которая граничит с Курской.

Известно также, что глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно эвакуироваться. Причиной такого решения стали боевые действия в регионе.