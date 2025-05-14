Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

RT на русскомиещё 2

Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» ВДВ армии России уничтожили скопление украинской пехоты в Сумской области.

Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области
© РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

ВСУ скапливали силы в лесном массиве в Сумской области.

«Получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» <...> точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», — указали в оборонном ведомстве.

Ранее власти Сумской области на севере Украины сообщили о необходимости активизации принудительной эвакуации населения.

Военные новости
Минобороны России
Украина