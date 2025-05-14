Стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» группировки «Центр» Станислав Куликов заявил, что штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) РФ три часа бились за дом в населенном пункте Лысовка на красноармейском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

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Куликов добавил, что при сражении за дом штурмовики уничтожили шесть бойцов ВСУ.