Стало известно о кратном росте числа ударов ВСУ по Курской области

Число обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кратно возросло с начала мая, сообщил ТАСС военный эксперт Олег Иванов.

"С начала мая - наверное, с 3-го числа - значительно, даже на порядок увеличились атаки [со стороны ВСУ] территории Курской области с помощью различных видов вооружения. В первую очередь это БПЛА, потом к ним присоединились и ракетные удары, и удары артиллерией по приграничным территориям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские формирования, по большому счету, не выбирают объекты для удара, атакуя и жилые дома, и церкви, и автомобили в курском приграничье.