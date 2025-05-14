В составе ВМФ России появятся полки беспилотных систем

Морские полки беспилотных систем создают в составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Они будут использовать беспилотные системы различных типов, сообщают источники «Известий».

© Lenta.ru

Отмечается, что полки появятся в составе всех флотов. Специалисты будут использовать наземные роботизированные комплексы, надводные и подводные дроны, а также беспилотные летательные аппараты. Подразделения смогут выполнять различные разведывательные и ударные задачи, включая уничтожение дронов противника, поиск и уничтожение морских мин, а также охрану кораблей.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков допустил, что полки вооружат дронами дальнего и среднего радиуса действия «Орлан» и «Форпост», барражирующими боеприпасами «Ланцет», FPV-дронами и другими аппаратами.

В апреле стало известно, что ВМФ России получит безэкипажные катера с FPV-дронами. Они будут нести беспилотники «Скворец-ВМФ» с радиусом действия до 10 километров.