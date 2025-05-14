В США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет

Lenta.ru

Усиление и без того внушительных возможностей России в области крылатых ракет представляет угрозу для США, заявил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо. Об этом пишет РИА Новости.

В США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет
© РИА Новости

По его словам, Пентагон опасается наращивания российского арсенала крылатых ракет.

«Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, опасность для США также представляет разработка ракетного комплекса «Сармат», подводной ядерной торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».

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Ранее на сайте Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины появилась информация о новой российской крылатой ракете «S8000 "Бандероль"». По утверждению украинских разведслужб, изделие способно развивать скорость до 580 километров в час и преодолевать расстояние до 500 километров.

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