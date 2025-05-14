В США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет

Усиление и без того внушительных возможностей России в области крылатых ракет представляет угрозу для США, заявил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Пентагон опасается наращивания российского арсенала крылатых ракет.

«Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, опасность для США также представляет разработка ракетного комплекса «Сармат», подводной ядерной торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».

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Ранее на сайте Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины появилась информация о новой российской крылатой ракете «S8000 "Бандероль"». По утверждению украинских разведслужб, изделие способно развивать скорость до 580 километров в час и преодолевать расстояние до 500 километров.