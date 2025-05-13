В Токмаке после удара БПЛА загорелся рынок

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале об атаке вражеских беспилотников на город Токмак.

© Telegram-канал Балицкий Евгений

По его словам, дроны ударили по местному рынку, в результате чего торговые ряды загорелись. Предварительно при налете никто не пострадал.

Чиновник отметил, что опасность повторных ударов в городе сохраняется.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская в регионе. В результате атаки были обесточены 1152 абонента. Кроме того, во время обстрела было зафиксировано не менее пяти взрывов. Глава области призывал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Прошлый массированный артобстрел населенного пункта произошел 5 мая. Тогда без света тоже остались более 1 тыс. абонентов.