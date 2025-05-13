Макрон отказался ощипать свою армию ради Украины

Франция направила на Украину все вооружения, которые могла отдать, рассказал журналистам президент республики Эммануэль Макрон. Об этом пишет «Прайм».

Глава Франции отметил, что армия республики в настоящее время не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности.

«Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать [окончательно] свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство», — уточнил Макрон.

Президент пояснил, что Франция направила ВСУ даже те гаубицы Caesar, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что механизмы французской помощи Украине весьма продуманы и рациональны.

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По его словам, Париж направляет ВСУ старую, списанную военную технику. Заказы на новую страна размещает не на американских площадках, а отдает собственной оборонной промышленности, добавил глава ведомства.