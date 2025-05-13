Йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на Вооружённые силы Йемена.

«Мы провели военную операцию по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффа с применением гиперзвуковой баллистической ракеты», — приводит сообщение телеканал.

Как уточнили йеменские хуситы, военная операция подтверждает продолжение воздушной блокады аэропорта Бен-Гурион.

Ранее Израиль сообщал о перехвате ракеты, запущенной из Йемена.

Хуситы заявляли о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля.