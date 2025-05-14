Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине

ТАССиещё 10

Польша не будет отправлять свои подразделения на Украину, даже если западные страны начнут операцию по размещению своих войск на территории страны. Об этом в интервью интернет-порталу onet.pl заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В Польше сделали заявление по поводу отправки своих войск на Украину
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"Если Польша станет частью этой операции, при условии, что она (операция - прим. ТАСС) будет иметь место, наше участие в этой операции не будет включать в себя пребывание польских солдат на украинской земле", - прокомментировал глава МИД сделанное во вторник заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о планах по направлению на Украину контингентов из четырех европейских стран, в том числе Польши, в качестве "сил сдерживания".

Запад продолжает обсуждать вариант отправки войск на Украину

Во вторник после заявления Келлога глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "нет и не будет никаких планов по отправке польских войск на Украину". Ранее такую же позицию представляли другие представители польского руководства.

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