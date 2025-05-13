Представлен новый дрон DJI, преодолевающий расстояние до 41 км

Компания DJI представила Mavic 4 Pro, флагманский беспилотник с расширенными возможностями съемки и интеллектуальной системой навигации.

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Дрон оснащен тремя камерами, включая основной сенсор с разрешением 100 Мп, способный снимать видео в 6K HDR при 60 FPS. Две дополнительные камеры записывают видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду. Стабилизатор Infinity Gimbal позволяет камерам вращаться на 360 градусов, обеспечивая максимальную гибкость при съемке.

Объем встроенной памяти DJI Mavic 4 Pro составляет 64 ГБ, тогда как версия Creative Combo предлагает расширенный накопитель на 512 ГБ.

Производитель заявляет, что Mavic 4 Pro способен преодолевать до 41 км на одном заряде, развивая скорость до 90 км/ч. Встроенные датчики LiDAR позволяют беспилотнику автоматически составлять маршрут и возвращаться в исходную точку без использования GPS.

DJI также представила контроллер DJI RC Pro 2, оснащенный 7-дюймовым дисплеем, встроенной памятью на 128 ГБ и HDMI-разъемом по цене €999 евро (около 89,6 тыс. руб.). DJI Mavic 4 Pro уже поступил в продажу по цене €2099 евро (около 188,2 тыс. руб.).