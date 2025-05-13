Венгрия направила танки к украинской границе

Будапешт принял решение разместить бронетехнику на основных контрольно-пропускных пунктах с Украиной на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Киевом.

Техника будет размещена на контрольно-пропускных пунктах Захонь, Берегшураны, Тисабеч, Барабаш и Надьбодош, уточнили журналисты.

На кадрах танки, артиллерийские установки, и бронемашины едут по ночным венгерским улицам в сопровождении автомобилей полиции.

За движением колонны также наблюдают солдаты.

Орбан созвал Совет обороны в связи с угрозой со стороны иностранных спецслужб

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев сообщил, что на территории западнее Днепра претендуют Венгрия, Польша, США и Германия.