Венгрия направила танки к украинской границе
Будапешт принял решение разместить бронетехнику на основных контрольно-пропускных пунктах с Украиной на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Киевом.
Техника будет размещена на контрольно-пропускных пунктах Захонь, Берегшураны, Тисабеч, Барабаш и Надьбодош, уточнили журналисты.
На кадрах танки, артиллерийские установки, и бронемашины едут по ночным венгерским улицам в сопровождении автомобилей полиции.
За движением колонны также наблюдают солдаты.
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