Нетаньяху анонсировал боевые действия против ХАМАС в «полную силу»

ЦАХАЛ в ближайшие дни «с полной силой» приступит к завершению военной операции в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства уточнил, что завершение операции будет означать полный разгром палестинского движения ХАМАС.

«Сейчас войска находятся там [в секторе Газа]. Возможно, ХАМАС скажет, что хочет освободить еще десять [заложников]. Хорошо, освобождайте, мы примем их [заложников], а потом продолжим [операцию]», — отметил Нетаньяху.

По его словам, «не будет такого, что Израиль остановит войну». Он добавил, что допускает перемирие на какое-то время, но после него страна пойдет до конца.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем в приграничные районы на юге страны вторглись боевики движения.

По данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАС, свыше 1,5 тыс. получили ранения. В ответ ЦАХАЛ нанес ряд ударов по целям в Газе.

Нетаньяху в первые дни после начала войны сделал ряд заявлений. В частности, пообещал, что наступление будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты».