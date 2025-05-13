В России рассказали об экипировке корейских солдат

Солдаты Корейской народной армии (КНА), которые выполняли задачи в Курской области, использовали российские автоматы АК-12 и бронежилеты «Модуль-Кокон». Об экипировке пехоты КНДР рассказал Telegram-канал «Военный обзор».

Корейские бойцы использовали комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зеленой камуфляжной расцветке (ЕМР), защитные шлемы MICH2000 и бронежилеты со стальными плитами, обеспечивающими уровень защиты Бр4. Такая плита может остановить пулю патрона калибра 7,62 на 39 миллиметров.

Также военнослужащие из КНДР получили аптечки АППИ-7 и АППИ-8 и автоматы Калашникова АК-12 образца 2021 года, оснащенные коллиматорными прицелами 1П87 второго поколения.

В апреле стало известно, что снайперы подразделений специального назначения КНА получили новые снайперские винтовки семейства австрийских Stеуr-Mannlicher SSG-08.

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