Forbes: российский «Черный глаз» может изменить баланс сил на линии фронта

Новая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Чёрный глаз» (Black Eye) может поменять баланс сил на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Новый и более мощный российский глушитель под названием Black Eyes может изменить воздушный баланс сил над линией фронта. Сергей «Флэш» Бескрестнов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes опасным», — отметили в материале.

По данным авторов статьи, украинские войска пытаются выбивать системы РЭБ с помощью специально оборудованных FPV-дронов.

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Ранее стало известно, что объединённая авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.