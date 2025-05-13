«Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

«Калашников» увеличил срок эксплуатации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СКАТ 350М, который применяют в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" завершил работы по улучшению эксплуатационных характеристик мотогондолы беспилотного летательного аппарата гражданского назначения СКАТ 350М, уменьшив последствия вибрации электродвигателя и улучшив амортизационные свойства БЛА при посадке. В результате проведенных работ срок эксплуатации беспилотника СКАТ 350М значительно увеличился», — говорится в сообщении.

Беспилотник построен по схеме летающее крыло. Размах крыла дрона — 3,2 метра. СКАТ предназначен для разведки и сопровождения наземных операций. Аппарат, который способен оставаться в воздухе до четырех часов, отличается высокой износостойкостью. За один вылет дрон преодолевает расстояние не менее 240 километров.

В марте стало известно, что СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса при попытке перехвата и сохранил управляемость. Аппарат получил осколочные повреждения, но смог приземлиться.