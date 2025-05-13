Моди: российские ЗРК С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном
Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 сыграли ключевую роль в конфликте с Пакистаном, особенно в операции «Синдур», заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Надёжное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — приводит РИА Новости его слова.
Как утверждает Моди, индийские системы ПВО получили «мощную современную систему обороны», такую как ЗРК С-400.
Индия, как подчёркивает премьер, также обладает передовыми технологиями, которым Пакистан не сможет противостоять.
«За последнее десятилетие лучшие мировые технологии достигли ВВС и всех наших других сил», — отметил он.
Моди выступил перед военными на фоне ЗРК С-400
Нарендра Моди 12 мая заявил о приостановке Индией ударов по Пакистану.