Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 сыграли ключевую роль в конфликте с Пакистаном, особенно в операции «Синдур», заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Надёжное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — приводит РИА Новости его слова.

Как утверждает Моди, индийские системы ПВО получили «мощную современную систему обороны», такую как ЗРК С-400.

Индия, как подчёркивает премьер, также обладает передовыми технологиями, которым Пакистан не сможет противостоять.

«За последнее десятилетие лучшие мировые технологии достигли ВВС и всех наших других сил», — отметил он.

Моди выступил перед военными на фоне ЗРК С-400

Нарендра Моди 12 мая заявил о приостановке Индией ударов по Пакистану.