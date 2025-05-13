Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

«Они собирались обменивать курскую территорию… На те земли, которые они считают, что мы должны им отдать. Те есть те земли, которые по сути своей за эти три года отошли к нам с тяжелыми боями, потерями», — добавил военнослужащий.

Алаудинов приехал в Курскую область и обратился к ее жителям

Ранее Алаудинов высказался о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области. Российский генерал привел в пример несколько случаев издевательств над пожилыми россиянами в приграничье. В частности, в августе 2024 года украинский военный в немецкой каске времен Великой Отечественной войны издевался над стариком.