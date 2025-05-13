«Калашников» показал отзыв на «неубиваемый» беспилотник

Российский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СКАТ 350М смог совершить посадку в зоне специальной военной операции (СВО) после того как его изрешетило пулями.

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Об этом сообщает разработчик беспилотника концерн «Калашников» в своем Telegram-канале.

«Обращаем внимание, что на одном из снимков хорошо видно, что крыло СКАТа сильно побито пулями, есть сквозные пробития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что концерн получил благодарственный отзыв с фотографиями от расчета беспилотника. Отмечается, что система которая позволяет совершить маневр уклонения при попытке перехвата, несколько раз спасала аппарат.

В Калашникове отметили, что беспилотник активно используют для ведения тактической разведки и в сопряжении с управляемыми барражирующими боеприпасами.

До этого сообщалось, что российским военнослужащим доставили в зону специальной военной операции первые 30 грузовых дронов «Хозяйка».