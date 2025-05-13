Алаудинов рассказал о самочувствии участников операции «Поток» по штурму Суджи

Многие бойцы спецназа «Ахмат» вернулись в строй после лечения от последствий долгого нахождения в газовой трубе в ходе операции «Поток» по освобождению Суджи от Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил командующий спецназом генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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По словам военнослужащего, некоторые солдаты к текущему моменту все еще восстанавливаются, так как по их здоровью ударило отравление веществами, которые образуются при брожении углеводородов. Он напомнил, что бойцы ползли по трубе в течение шести суток.

— Они до сих пор продолжают лечиться, — передает слова Алаудинова ТАСС.

Военный волонтер Роман Алехин рассказал, что участники операции «Поток» получили от трех до девяти ранений во время штурма украинских позиций под Суджей после выхода из трубы.

Боец отряда «Т» добровольческого корпуса группировки войск «Север» с позывным «Бэн» сообщил, что военные преодолели часть пути по трубе во время операции «Поток» на электросамокатах. Участниками «Потока» стали более 800 добровольцев и военнослужащих. В подробностях операции разбиралась «Вечерняя Москва».