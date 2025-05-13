СМИ: Москва ввела нормы для обучения участников СВО

В Кремле выставили всем российским регионам показатели эффективности по числу участников военной операции, проведенных через обучающие программы, они варьируются от 30 до 60 человек в год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники как на федеральном, так и на региональном уровне, пишет РБК.

По словам источников издания, нескольким крупным субъектам дали более высокую планку. При этом в Москве рассчитывают, что помимо обучения региональные власти будут способствовать трудоустройству выпускников на государственную службу.

Цель выставленных KPI собеседники издания объяснили необходимостью появления коммуникаторов с участниками военной операции. В Кремле считают, что ими должны стать выпускники региональных версий программы «Время героев», организованной по предложению президента России Владимира Путина.

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему - кто ты такой? Ты не воевал - поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных», - пояснил один из источников.

Некоторые участники федеральной части программы уже получили назначения. В частности, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, Юрий Абаев - министром труда и социального развития Северной Осетии, Антон Шорохов — главным советником управления администрации президента по вопросам мониторинга и анализа социальный процессов, а Александр Тихонов — замполпреда в Приволжском федеральном округе.

По данным «Единой России», по итогам прошлых выборов участники боевых действий получили 313 мандатов (34 стали депутатами региональных парламентов, 46 прошли в гордумы административных центров, 233 прошли в органы местного самоуправления).

При этом региональный этап программы пока только стартует в ряде субъектов. В частности, в Санкт-Петербурге обучение начнется в конце мая, ожидается, что в программе примут участие около 70 человек. А план для Вологодской области составляет 30-35 человек.

Политолог Алексей Макаркин отметил, что у власти есть желание адаптировать сообщество участников боевых действий, и они готовы идти навстречу инициативам.

«Поэтому и нужны коммуникаторы, которые будут с ними работать и направлять в конструктивное русло. Тогда такие сообщества ветеранов станут партнерами власти», — резюмирует Макаркин.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.