Названа причина, по которой ХАМАС освободил заложника

Палестинское движение ХАМАС объявило, что освобождение из сектора Газа заложника, обладающего гражданством Израиля и США, произошло в результате переговоров, а не военного давления со стороны Израиля.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Возвращение Идана Александра стало возможным благодаря серьезным переговорам с американской администрацией и усилиям посредников, а не в результате израильской агрессии и военного давления", - говорится в сообщении.

ХАМАС подчеркнул, что "сделка по обмену [израильских заложников на палестинских заключенных] и приостановке боевых действий может быть заключена только дипломатическим путем".

Накануне радикалы передали Идана Александра сотрудникам Международного комитета Красного Креста в городе Хан-Юнис на юге Газы. После этого медики доставили заложника на израильскую территорию, где он встретился с членами своей семьи и со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

По последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники продолжают удерживать в секторе Газа 58 заложников, в их числе - уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство РФ.