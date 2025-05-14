Российские силы ПВО за сутки сбили более 160 украинских беспилотников

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Российские силы ПВО за сутки сбили более 160 украинских беспилотников
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Кроме того, был уничтожен американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

До этого на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

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