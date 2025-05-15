ВСУ за сутки потеряли свыше 1 400 военных в зоне СВО

ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В зоне "Север" украинцы потеряли свыше 165 военных и 3 боевые бронированные машины. В зоне "Запад" - до 240 военнослужащих, а также 2 бронемашины, включая бронетранспортер M113 производства США. В зоне "Юг" потери противника составили до 245 человек и танк, а также 5 бронемашин, включая бронетранспортер M113.

В зоне "Центр" украинцы потеряли свыше 515 военных, 6 бронемашин. В зоне "Восток" - более 160 военнослужащих, 3 бронемашины. В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 75 военнослужащих.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки в зоне СВО уничтожено 21 артиллерийское орудие ВСУ, 47 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.