Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли освободить от украинской армии населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Недавно ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, который обстрелял населенный пункт Рыльск в Курской области.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска лишились возможности видеть БПЛА российской армии после того, как хакерская группировка Killnet совершила успешную кибератаку.

Несмотря на полное освобождение территории Курской области, ВСУ все еще пытаются прорваться в регион и пересечь государственную границу. 7 мая появилась информация, что несколько групп противника — около 50 бойцов — пытались попасть в РФ в районе поселков Теткино и Новый Путь.

Ранее заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что в атаках беспилотников Вооруженных сил Украины могут быть задействованы «спящие ячейки» Главного управления разведки Минобороны Украины.