Экс-президент Литвы призвала не бояться ядерного оружия России

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не стоит бояться российского ядерного оружия, и назвала устаревшей доктрину ядерного сдерживания. Об этом сообщает TV3.

Грибаускайте пообщалась с журналистами в Вильнюсе и заявила, что «никакой ядерный зонтик не поможет», потому что в современном мире «совсем другое оружие» и «совсем другой характер войн».

«Не надо бояться [ядерного оружия - прим.ред.] и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего тут бояться?» - заявила экс-президент Литвы.

Грибаускайте назвала ядерное сдерживание «устаревшей доктриной» и подчеркнула, что оно было эффективно после Второй мировой войны, во время холодной войны, но не сейчас. Политик заявила, что сейчас существует «множество других угроз, которые более опасны, чем ядерное оружие».

Ранее польский президент Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора в отношении России. Дуда рассказал, что недавно обсудил это предложение со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Перед этим польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша «рассмотрит возможность получения доступа к ядерному оружию». Туск сообщил, что Варшава «серьезно обсуждает» с Парижем защиту Польши французским ядерным зонтиком. О такой возможности говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа также приветствовал инициативу Макрона.