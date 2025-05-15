Рютте признал успехи России в военном производстве

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия преуспела в военном производстве, и призвал альянс ее обойти в этой сфере.

Рютте выступил на открытии встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.

"Министры будут обсуждать военную промышленность. Нужно производить больше везде в НАТО. В особенности, когда мы смотрим на Россию, она преуспела в этой сфере. Мы должны перегнать их в том, что касается оборонной промышленной продукции", - сказал он.

Генсек альянса также выразил мнение, что усилия военно-промышленного комплекса НАТО должны помочь Украине в конфликте.