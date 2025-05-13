МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом заявило министерство обороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, ликвидация дрона произошла в 13:30 мск. Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента нет. До этого в Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью и еще одного — над Курской. 12 мая стало известно, что российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она помогала военным координировать БПЛА для атак по России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

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