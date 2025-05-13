Индия проводит операцию по поиску террористов

Индийские войска проводят операцию по поиску террористов в Джамму и Кашмире после боестолкновения в районе Шопиан. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Столкновение Вооруженных сил Индии с противником случилось в лесах Келлера. Террористы открыли шквальный огонь по военнослужащим.

«Завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой были уничтожены три отъявленных террориста. Операция продолжается», — приводит издание заявление армии.

По словам источников, есть вероятность присутствия в лесах еще двух-трех участников террористической организации.

Напомним, что напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Пакистане опровергали обвинения в связи Исламабада с происшествием.

С тех пор Вооруженные силы Индии продолжают операцию по прочесыванию лесов. Кроме того, 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. С 10 мая страны договорились прекратить все обстрелы и военные действия.