Российские военнослужащие нанесли удар в Винницкой области по учебному центру военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Винница... по учебному центру военных», — сказал он.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались зайти во фланг в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, подразделения украинских войск заметили в Красноармейском (Покровском) районе.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военнослужащим осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью.

В тот же день украинский аналитический портал DeepState сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ сразу на двух участках фронта в ДНР. Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного и в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки. В связи с этим сейчас в нескольких местах на трассе между городами Красноармейском (Покровском) и Константиновкой идут активные боевые действия.