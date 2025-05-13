Положение украинских войск в населенном пункте (н. п.) Богатырь близ Дзержинска (украинское название — Торецк) печальное.

© Lenta.ru

Такое заявление сделал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Ситуация в н. п. Богатырь довольно печальная, хуже, чем показывают любые OSINT-проекты», — написал Алекс.

По его словам, контроль ВСУ над населенным пунктом «тает на глазах» или может быть потерян вовсе.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Апельсин рассказал, что российские солдаты во время выполнения боевой задачи возле Богатыря взяли в плен и допросили пятерых бойцов ВСУ.