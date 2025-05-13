В столице североафриканской страны вспыхнули боевые действия

Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии призвала к деэскалации в понедельник после начала боевых действий в столице этой североафриканской страны.

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Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) “встревожена развитием ситуации в области безопасности в Триполи, сопровождающейся интенсивными боями с применением тяжелого вооружения в густонаселенных гражданских районах”, - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник вечером.

“Миссия призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие и напоминает всем сторонам об их обязательствах постоянно защищать гражданское население, - добавили в МООНПЛ. – Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям”.

В Триполи была слышна стрельба, когда появились сообщения о том, что был убит видный командир Сил поддержки при президентском совете Ливии, одной из самых мощных вооруженных группировок в столице, Абдель Гани аль-Кикли, сообщает Reuters. Аппарат сил поддержки - это государственное учреждение безопасности, связанное с Президентским советом, сообщается на его веб-сайте.

Аль-Кикли был одним из самых влиятельных лидеров столичного ополчения и в последнее время был вовлечен в споры с конкурирующими вооруженными группировками, включая группировки, связанные с Мисуратой.

Ливия оказалась втянута в политический конфликт с тех пор, как в 2011 году при активном содействии западных интервентов был свергнут давний правитель Муаммар Каддафи, что привело к появлению нескольких вооруженных группировок.

Хотя прекращение огня в 2020 году принесло в Ливию некоторый мир, страна остается нестабильной и разделенной: международно признанное правительство национального единства (ПНС) правит в Триполи и на северо-западе, а Правительство национальной стабильности - в Бенгази на востоке, отмечает CNN.

Время от времени поступали сообщения о вооруженных столкновениях, в ходе которых основные группировки соперничали за контроль над значительными запасами нефти и газа в Ливии.

На фоне сообщений о насилии министерство здравоохранения Ливии призвало местные больницы и медицинские центры в Триполи готовиться к чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении на его странице в социальной сети.

Министерство внутренних дел Великобритании призвало граждан оставаться дома “ради их собственной безопасности”, сообщает Reuters.

Президентство Университета Триполи также объявило в соцсетях о приостановке всех занятий, экзаменов и административной работы до дальнейшего уведомления.

Недавняя нестабильность возникла в связи с тем, что администрация Трампа обдумывает планы депортации мигрантов в Ливию из Соединенных Штатов. CNN впервые сообщил, что администрация ведет переговоры с Ливией, чтобы страна приняла мигрантов из США.

Администрация, похоже, приступила к реализации этих планов еще в среду, когда мигранты, которые, как предполагалось, направлялись в Ливию, несколько часов просидели в автобусе, прежде чем их внезапно вернули в следственный изолятор. Белый дом отказался комментировать эти планы полета.