ВСУ атаковали Луганск беспилотниками самолетного типа

Гражданские объекты Луганска рано утром 13 мая были атакованы украинскими беспилотниками самолетного типа. Информация о пострадавших уточняется.

© Российская Газета

Как сообщает правительство ЛНР, целью дронов-камикадзе оказался асфальтобетонный завод в Луганске. В результате налета на производственной площадке предприятия произошло возгорание.

"Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ", - сообщает пресс-служба правительства.

На месте происшествия работают аварийные команды.

Кроме того, пострадали автомобили жителей Луганска и работников асфальтобетонного завода. Сумма ущерба уточняется.