ВСУ атаковали Луганск беспилотниками самолетного типа
Гражданские объекты Луганска рано утром 13 мая были атакованы украинскими беспилотниками самолетного типа. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщает правительство ЛНР, целью дронов-камикадзе оказался асфальтобетонный завод в Луганске. В результате налета на производственной площадке предприятия произошло возгорание.
"Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ", - сообщает пресс-служба правительства.
На месте происшествия работают аварийные команды.
Кроме того, пострадали автомобили жителей Луганска и работников асфальтобетонного завода. Сумма ущерба уточняется.