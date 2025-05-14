Российский боец показал «посадку смерти»

Российский военнослужащий записал видео, на котором запечатлел «посадку смерти» — это лесопосадка, заваленная телами погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых никто не эвакуировал. Кадры опубликовал Telegram-канал Antiseptic.

«Тут просто по всей посадке валяются 200-е (погибшие солдаты ВСУ, — прим «Ленты.Ру») ... Вот так просто вся посадка, человек 20, не знаю, 30», — говорит на видео боец.

Он предположил, что в этой лесопосадке украинские солдаты оборудовали зону эвакуации, однако отступавшие так и не забрали тела погибших сослуживцев. По словам военнослужащего, сейчас российские военные обустраивают там третью линию обороны.

ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

Место съемки видео боец не уточнил.

Ранее стало известно об украинском бойце, который пытался бежать из Курской области, но заблудился в лесу и случайно вышел на российские позиции. Его взяли в плен.