Отслеживающий иностранных наемников в рядах ВСУ портал ForeignCombatants рассказал о 40-летнем британце Кристофере "Свомпи" Гаррете, ликвидированном под Изюмом.

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Англичанин с острова Мэн. В 16 лет Гаррета с позором выгнали из военного колледжа за проступок, о котором он не любил рассказывать.

В 19 лет будущий наемник получил 19 месяцев тюрьмы за ограбление АЗС. После освобождения смог устроиться на работу только садовником. Обрезать деревья ему не понравилось и в 2008 году Кристофер уехал в Мьянму, где вступил в ряды сепаратистов-каренов и изучил саперное дело.

На Украине Гаррет появился в 2014 году и был зачислен в батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена в России). Свастики на стенах киевской базы нацбата его не смущали.

"Это больше походило на школу-интернат", - говорил наемник в интервью.

В рядах ВСУ англичанин служил снайпером и специалистом по обезвреживанию боеприпасов. Учил украинцев делать СВУ и ставить мины. Подробно рассказывал о своей службе в соцсетях - видимо, пытаясь доказать кому-то в Англии, что годится не только кусты подстригать.

В 2015 году в Широкино "Свомпи" застрелил человека в упор, за что был заочно приговорен судом ДНР к 14,5 года лишения свободы. В 2017-м вернулся на родину, психиатры диагностировали у него ПТСР.

В 2022 году Гаррет одним из первых вновь приехал на Украину и вступил в интернациональный легион ВСУ. Руководил группой англоязычных минеров, обучал саперному делу украинцев. Ликвидирован 4 мая 2025 года.