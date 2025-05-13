Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Прометей заявил, что украинские военные получают приказы убивать сослуживцев, решивших сдаться в плен. Об этом он рассказал РИА Новости.

Собеседник агентства был членом добровольческого батальона ВСУ, сформированного из бывших украинских военных. Военнослужащий перешел на сторону РФ.

По его словам, его подразделение отправили в блиндаж, пообещав, что за ними будут наблюдать с беспилотника и «все будет в порядке». Однако солдаты не получили информации, что подошли штурмовики. Когда военные ВСУ начали покидать блиндаж, украинский беспилотник начал атаковать их.

«В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли - им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал», - заявил бывший военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с попавшим в плен солдатом ВСУ. Украинец рассказал, что командиры приказали «убегать» находившимся в Курской области украинским силам. В результате его сослуживцы бежали, а он отстал и остался один. По дороге он подорвался на мине. Пленный добавил, что попал в ВСУ после того, как в Одессе его задержали военкомы и «пять дней держали за колючей проволокой как в тюрьме».