ВСУ перебрасывают наемников в Красноармейск

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы, в том числе наемников в Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Зафиксирована переброска сил противника в Красноармейск. По некоторым данным, в числе переброшенных сил есть наемники. Речь идет о поляках, колумбийцах и британцах", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что наряду с иностранным контингентом ВСУ также перебрасывают регулярную армию из числа наиболее боеспособных соединений.